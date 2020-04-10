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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. بالاسم قيادي بارز في الشرعية يصدر أمر عاجل لمحافظ حضرموت ولجنة الطوارئ بعدم الإفصاح عن مصدر دخول كورونا بعد تهديدات عبدالملك الحوثي بدك هذه الدولة .. شاهد(صورة)

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان.. بالاسم قيادي بارز في الشرعية يصدر أمر عاجل لمحافظ حضرموت ولجنة الطوارئ بعدم الإفصاح عن مصدر دخول كورونا بعد تهديدات عبدالملك الحوثي بدك هذه الدولة .. شاهد(صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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