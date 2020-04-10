حضرموت: فرض إجراءات مشددة بعد اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا"

اتخذت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، اليوم الجمعة، إجراءات مشددة بعد اكتشاف اول حالة مصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".



ووجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قادة المناطق العسكرية الأولى والثانية، ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء، ومدراء الأمن والشرطة بالساحل والوادي، ومدراء مكاتب الصحة بالساحل والوادي، ومدراء المديريات بالساحل والوادي، باتخاذ إجراءات سريعة ومشددة لمواجهة تفشي فايروس كورونا بعد اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بالفايروس في المحافظة.



وأعلن المحافظ البحسني ـ في تعميم وصل "يمن شباب نت" نسخة منه ـ تطبيق حظر التجوال في المديريات الشرقية (الشحر الديس الشرقية الريده وقصيعر) بدءً من الثامنة صباحاً اليوم الجمعة 10 ابريل، وحتى السادسة من صباح يوم السبت الموافق 11 ابريل الحالي "بشكل استثنائي؛ كما وجه بحظر التجوال في جميع مديريات حضرموت من السادسة من مساء اليوم الجمعة إلى السادسة صباحاً من كل يوم بصورة دائمة.



وأكد البحسني على الاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد، ومنع التجمعات في المكلا وغيل باوزير، وباقي مديريات حضرموت كإجراء احترازي".



وشدد المحافظ "على قيام الفرق الصحية بواجبها، وخاصة فرق الاستجابة السريعة، والفرق الصحية الرديفة في المديريات الشرقية (الشحر - الديس الشرقية - الريدة وقصيعر) هذا اليوم الجمعة، ومساندة رجال الأمن لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية حسب ما هو في خطط الصحة" .



وأشار إلى "إلى تنفيذ حملة رش وتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة، من قبل صندوق النظافة والاستعانة بسيارات المطافئ، للرش والتعقيم أثناء حظر التجوال في المديريات الشرقية" .



وأصدر البحسني "قراراً بإغلاق ميناء الشحر، واتخاذ كافة إجراءات السلامة، والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع كامل قابل للتمديد".



وأكد على إلزام كل العاملين في ميناء الشحر بالحجر المنزلي، وعدم المخالطة لمدة أسبوعين، والتواصل مع غرف عمليات الصحة في حال ظهور أي أعراض لوباء كورونا، مضيفاً بأنه "سوف تصلهم فرق الاستجابة إلى بيوتهم للاطمئنان عليهم حسب بياناتهم الموجودة لدينا".



وشدد المحافظة على إغلاق مدينة الشحر بصورة نهائية، معطياً توجيهاته للجيش والأمن بإغلاق كل المنافذ التي تؤدي للخروج من المدينة، على أن يتم السماح فقط للأطقم التابعة للصحة.



من جانب آخر تراجع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بحضرموت الساحل، عن قراره السابق، عن إقامة صلاة الجمعة لهذا اليوم، موجهاً خطابه للخطباء والأئمة، بقوله "نظراً لثبوت حالة اصابة "بكورونا" وتوجيهات محافظ حضرموت، يتم إغلاق المساجد كاملاً، ويلغى القرار السابق حول إقامة صلاة الجمعة".



واكتشف اليوم الجمعة، أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيدـ19)، في ساحل محافظة حضرموت، وعلى اثرها تم اتخاذ هذه الاجراءات المشددة.



وتشهد اليمن حرباً للعام السادس على التوالي، أدت إلى انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، ومع ظهور أول حالة إصابة بفايروس كورنا، سيكون القطاع المتهالك أمام تحدٍ كبير.



