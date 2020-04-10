الجريري متحدثا رسميا لوسائل الاعلام عن تطورات الوضع الصحي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

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وجه محافظ حضرموت، فرج البحسني، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، الدكتور رياض الجريري، بالتحدث رسميا عن تطورات الأوضاع الصحية بالمحافظة مساء كل يوم لوسائل الاعلام المختلفة.

وشدد البحسني على ضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة والتعاون مع كافة الجهات الصحية والأمنية وكل العاملين في مواجهة وباء كوورنا المستجد.

ودعا محافظ حضرموت كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواطنين إلى تجنب الاشاعات والاخبار المغلوطة والاعتماد على المصدر الرسمي.