مجلي: المليشيا ارتكبت (74) خرقا واعتداء على مواقع الجيش منذ بدء سريان وقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن مليشيا الحوثي المتمردة مستمرة بارتكاب الاعتداءات على مواقع الجيش والخروقات لوقف اطلاق النار التي بدأت الوحدات العسكرية بالالتزام بها منذ بدء سريانها اعتباراً من يوم الخميس تمام الساعة الـ 12 ظهراً بالتوقيت المحلي، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، استجابة لدعوة الأمم المتحدة.

وأوضح العميد مجلي في تصريح لـموقع “سبتمبر نت” أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ارتكبت خلال ال24 ساعة الماضية أكثر من 74 خرقا واعتداء على مواقع الجيش الوطني في مختلف الجبهات على امتداد مسرح العمليات القتالية، تنوعت تلك الخروقات والاعتداءات بين الهجومات والتعزيزات واستهداف مواقع الجيش بالصواريخ والمدفعية واطلاق الطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة والأعيرة النارية والمحاولات الهجومية والاستمرار في التعزيزات وزراعة الالغام.

وذكر الناطق الرسمي أن خروقات واعتداءات المليشيات الحوثية على مواقع وقوات الجيش في محافظة مأرب بلغت عدد (20 )خرقاً واعتداء، تنوعت بين قصف مدفعي على جبهة صرواح والمشجح والضيق وهيلان غربي محافظة مأرب وإطلاق نار بمختلف العيارات والدفع بعدد من الأطقم والتعزيزات القتالية واطلاق الطائرات المسيرة.

Advertisements

وبلغت خروقات واعتداءات المليشيا الحوثية على قوات ومواقع الجيش في محافظتي صنعاء والبيضاء (21) حالة، تنوعت بين قصف مدفعي اطلاق قذائف هاون والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في قطاع صلب ونجد العتق بمحافظة صنعاء ومنطقة قانية بمحافظة البيضاء، كما قامت المليشيا بالقصف وتحليق طيراني استطلاعي مسير والدفع بعدد اطقم تعزيزات، وقامت بقصف القرى والمنازل بالدبابات والهاونات في منطقة قيفة وهجوم وقصف مدفعي في جبهة قانية بالبيضاء.

وتابع العميد مجلي أن خروقات واعتداءات مليشيا الحوثي على مواقع الجيش في محافظتي الجوف وصعدة بلغت عدد (11)، تنوعت بين قصف مدفعي واطلاق قذائف هاون والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في شمال الاقشع والجدافر والسليلة واللبنات بالجوف ومنطقة البقع بصعدة، والدفع بعدد اطقم وتعزيزات قتالية وشن هجوم بالمدرعات والأطقم والعيارات وجميع الأسلحة على معسكر الخنجر في محافظة الجوف.

واوضح العميد مجلي أن مليشيا الحوثي ارتكبت عدد (17) خرقا واعتداء على المواقع والوحدات العسكرية في محافظات تعز والضالع وأبين، تنوعت بين قصف مدفعي واطلاق قذائف هاون والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في محور تعز في الجبهة الشرقية والغربية وجبهات القبيطة، وكذلك في جبهة ثرة في ابين وجبهة مريس في الضالع.

فيما بلغت الاعتداءات والخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة حجة عدد (8) توزعت بين قصف مدفعي واطلاق قذائف هاون والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في بني حسن وجنوب حرض وشمال شرق مثلث عاهم، وكذلك الدفع بالأطقم والتعزيزات وعمليات قنص جنوب حرض نتج عنها استشهاد أحد المقاتلين.

وعبّر الناطق الرسمي عن تقديره لمواقف دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهود المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار.