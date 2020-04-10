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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بيان صادر من غريفيث حول فيروس كورونا في اليمن !

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، على ضرورة إيقاف القتال في اليمن، بشكل فوري، بعد ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المميت في اليمن، اليوم، مؤكداً أن وقف القتال في اليمن “أصبح أمراً مصيرياً وحاسماً للأهمية”. وقال غريفيث، في “تغريدة” له على موقع البعثة الأممية في “تويتر”: “أشكر جميع اليمنيين ممن طالبوا بالسلام علناً، في الأسابيع الأخيرة، وأتمنى أن يستجيب الأطراف لتلك المطالب، وأن يظهروا الروح القيادية التي يحتاجها اليمن في هذه المرحلة الحرجة”. جديد اب برس Advertisements ​ وأضاف: “أحث الأطراف على قبول الاتفاقات المقترحة بدون تأخير، وعلى البدء في العمل معاً من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل. المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية”. وأفاد “غريفيث” أنه أرسل، اليوم، إلى الأطراف اليمنية “مقترحات محدثة” من مبادرة الأمم المتحدة تشمل ثلاث اتفاقات مقترحة حول: وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن. 2- اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإنسانية الأساسية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم قدرة اليمن على الاستجابة لأزمة تفشي فيروس كورونا. الاستئناف العاجل للعملية السياسية. وأضاف: “الاتفاقات المقترحة متوازنة وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن، كما تمثل هذا الاتفاقات حزمة واقعية وشاملة لتمكين اليمن من الابتعاد عن العنف ومعاناة الماضي، واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام”. وتابع: “أحث الأطراف على قبول هذه المقترحات بدون تأخير، وعلى البدء في العمل معاً من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل. إن المجتمع الدولي على استعداد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية”.

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