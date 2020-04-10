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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. بالاسم قيادي بارز في الشرعية يصدر أمر عاجل لمحافظ حضرموت ولجنة الطوارئ بعدم الإفصاح عن مصدر دخول كورونا بعد تهديدات عبدالملك الحوثي بدك هذه الدولة "صورة"!

كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة جديدة وكبيرة ارتكبها معين عبدالملك رئيس الحكومة الشرعية بحق الوطن واليمنيين عامة. وتداول ناشطون خبراً تغريدات ومنشورات أكدوا فيها أن رئيس الوزراء معين عبدالملك أصدر أمراً لمحافظ حضرموت ولجنة الطوارئ بعدم الكشف عن مصدر كورونا وكيف دخل إلى حضرموت بطلب من الإمارات، وجاءت تلك التغريدات تحت هشتاق الإمارات تنقل كورونا لليمن. جديد اب برس Advertisements ​ ويعتبر إصدار معين عبدالملك لهذه التوجيهات تنفيذا لرغبات الإمارات التي اشترت معين بحفنة من الدراهم وجعلته يخون وطنه ورئيسه وشعبه الذي وثق فيه، وبعد أن وجه زعيم المتمردين علدالملك الحوثي تهديداً شديد اللهجة سبق وأن نشره صيرة بوست والمتمثل في أنه سيقوم بدك دولة الإمارات في حالة اكتشافه أنها هي من تسبب في إدخال الفيروس إلى اليمن عقب اكتشاف أول حالة في حضرموت اليوم الجمعة حيث قال المدعو حسين العزي نائب وزير خارجية الحوثيين أن السيد عبدالملك الحوثي طلب التحقيق في هذا الأمر واقسم بالله انه سيدك الإمارات بصواريخ لن تستطيع ردها في حال تبين أن المخابرات الإماراتية هي التي تقف وراء هذا الأمر الخطير.

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