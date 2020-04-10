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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الاصلاح ولا المؤتمر..اللواء فرج البحسني محافظ حضروت يوجه اصابع الاتهام لهذا الحزب اليمني بنشر فيروس كورونا القاتل في حضرموت

كورونا لا يعرف انك إصلاحي أو مؤتمري أو ناصري أو اشتراكي او شمالي أو جنوبي أو حوثي أو شرعيه .

يجب أن نواجهه مصيرنا معا، كورونا وباء فتاك لن ننتصر عليه إلا بتوحيد الجهود، المعركه اليوم معركه بقاء أو فناء، فرض علينا أن نخوض هذه المعركه سوياً من أجل الحياة .

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ليس الاصلاح ولا المؤتمر..اللواء فرج البحسني محافظ حضروت يوجه اصابع الاتهام لهذا الحزب اليمني بنشر فيروس كورونا القاتل في حضرموت

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نحن أبناء وطن واحد ولن نتخلص من هذه الوباء إلا بتعاون الجميع، بالله عليكم اتركوا كل شيء جانبا وتعالوا نحارب جنبا إلى جنب في معركة البقاء ضد أخطر فيروس بالعالم !

انا وانت عندما نموت سيتم دفن جثثنا في مقبرة واحد واحتمال ندفن في حفره كبيره تجمع بين أشخاص من جميع الأحزاب والجماعات، فلماذا لا نواجهه الوباء معاً !

دعوه لوزير الصحة في حكومه الحوثي، نحن أبناء تعز انت تعلم بأن تعز تعتبر أكبر محافظه من حيث التعدد السكاني، وانت تعلم كذالك أن تعز تمتلك ثروه من الكوادر بمختلف التخصصات، عليك التنسيق مع وزير الصحة بحكومه الشرعيه، وعقد اتفاقية تعاون بين الطرفين لمواجهة فيروس كورونا .

وكذالك الأحزاب عليكم تشكيل غرفه طوارئ تضم جميع الأحزاب في اليمن، نعلم جميعا أن الأحزاب والتنظيمات لديها قطاعات طلابيه وقطاعات اخري، يجب البدأ بتهيئة جميع القطاعات وتجهيزها للمواجهة .

كما أن القوه العسكريه سيكون لها دور كبير في معركة مواجهة الفيروس، احتمال نصل إلى مرحله تجبر الجندي أن يصبح شبه طبيب وهذه شيء وارد، لذالك يجب تهيئه القطاع العسكري من الصفر، كما أن من الأدوار التي سيقوم بها القطاع العسكري إغلاق المدن وسد الثغرات وفرض حظر التجول وحصر المصابين في منطقة معينة ومساعدة الكوادر الطبية والمتطوعين وتأمين المستشفيات ومباني الحجر الصحي .

بالحقيقة لن ننتظر المنظمات العالمية بتقديم العون والدعم لليمن، لذالك يجب على المؤسسات الخيرية تجهيز غرفه مشتركة واستقبال التبرعات من جميع أنحاء اليمن وأبناء اليمن في الخارج، الجهود يجب أن تتوحد من أجل اليمن وسلامه الجميع .

ولاننسي التجار وأصحاب المؤسسات والشركات الطبيه، عليهم أن يرفدوا المستشفيات والمرافق الصحيه بما يجب رفدهم به، لانركن على احد، في مثل شهير يقول ( من ركنة على جارتها أكلتها خُسيم )

أخيراً الإعلام يجب منه التركيز على توعية المجتمع بجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، التركيز على المحور الأساسي فقط والابتعاد عن المهاترات، إعلام الجميع دون استثناء عليهم بذل أقصى جهودهم، لان الإعلام يلعب دور كبير في أوساط المجتمعات وتوعية المواطنين للحد من تفشى الفيروس .

كما عليهم تحمل المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، مع الشفافية والمصداقية في نقل جميع الأحداث ومواجهة الشائعات، واستعراض ما يتم من جهود مع بث الطمأنينة والإرشاد والتوجيه الصحيح للمواطنين، خاصة أن الإعلام هو الأقرب حاليا لكل مواطن في بيته .

الصحفي والاعلامي مصعب القدسي