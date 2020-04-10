شكرا لبحثكم عن خبر محافظ شبوة يقدم بندقيته للجبواني في مجلس عزاء بعد تنفيذ حكم قصاص قبلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم محافظ محافظة شبوة محمد بن صالح بن عديو سلاحه الشخصي هدية لشيخ قبلي قام بتسليم نجله بعد أن أرتكب جريمة قتل بحق نجل عمه.

وقال مصدر محلي إن محافظ شبوة محمد بن صالح بن عديو خلال تقديمه واجب العزاء الخميس لقبيلة المرازيق في أحد أبنائها قدم سلاحه الشخصي هدية لعاقل قبيلة المرازيق الشيخ ناصر بن سالم الجبواني.

وأوضح المصدر أن المحافظ بن عديو قدم سلاحه الشخصي بعد ظهر الخميس في خيمة العزاء كهدية متواضعة لعاقل قبيلة المرازيق الشيخ سالم بن ناصر الجبواني، تعبيراً منه عن ثناءه وتقديره لما ابداه الشيخ الجبواني من موقف شجاع وحكيم يتمثل بقبوله تنفيذ شرع الله بحق نجله قصاصاً لارتكابه جريمة جنائية بقتل ابن عمه.

وقال بن عديو خلال كلمة ألقاها في خيمة العزاء: في الوقت الذي نؤيد فيه القصاص الشرعي النفس بالنفس لكننا نرفض طريقة التنفيذ دونما تأخذ الواقعة مجراها القانوني عبر المحاكم وأجهزة القضاء .

Advertisements

واضاف: نحن نحترم وثيقة الاتفاق القائمة بين ابناء قبيلة المرازيق بخصوص اخذ القصاص من القاتل بطريقة العرف القبلي ،لكننا نطالب بتعديلها بما يضمن تسليم الجاني لأجهزة القضاء المختصة وهي من تصدر الحكم وفق حيثيات القضية واسبابها ودوافعها وملابساتها هذه ارواح بشر لا يستوجب التسرع في تنفيذ حكم الاعدام بصورة عشوائية.

من جانبهم عبر الشيخ/ سالم بن ناصر الجبوني عن شكره وتقديره للمحافظ ومرافقيه على زيارة وتقديم واجب العزاء في مصابهم الجلل.