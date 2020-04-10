شكرا لبحثكم عن خبر بعد قليل .. أول مؤتمر صحفي للحديث عن كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من المقرر أن يظهر وكيل وزارة الصحة اليمنية د.علي الوليد متحدثا لوسائل الإعلام في أول مؤتمر صحفي للحديث عن كورونا في اليمن. كشف ذلك وكيل وزارة الصحة في منشور قبل لحظات في فيس بوك ورد فيه: بعد اقل من ساعة ان شاء الله سنعقد مؤتمرا صحفيا بشأن اخر المستجدات في بلادنا بخصوص فيروس كورونا ."

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