شكرا لبحثكم عن خبر هام .. نصائح هامة للصحفيين اليمنيين من الاتحاد الدولي للصحافيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - #هام_للصحفيين المسئولية الأخلاقية والمساءلة القانونية في التغطية الصحفية لقضايا فيروس #كورونا • احترم خصوصية المرضى والمشتبه بإصابتهم وأقاربهم وراعي حقوقهم في عدم الكشف عن هوياتهم. • في وقت الأزمات تزداد الاشاعات والأخبار الكاذبة، احذر التعامل معها وتحّصن بمصادر واضحة وتطبيقات ومهارات فحص دقيق وجدية الأخبار ومصدرها. • الا تثير الهلع بين المواطنين، لا تُضخم، لا تحكم، فقط صف بحكمة. Advertisements • يجب أن ينسجم النتاج الاعلامي مع القانون والثقافة العامة. * التزم بالقانون واللوائح التنفيذية الخاصة بالتحرك والنشر، وتابع أي جديد بهذا الخصوص. • تجنب التنميط والتهويل مثل "فايروس قاتل"، "الوباء المرعب في البلد"، فتنشر الذعر. #الاتحاد_الدولي_للصحفيين #نقابة_الصحفيين_اليمنيين

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