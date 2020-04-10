شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية: اتخذنا كافة الإجراءات لمكافحة كورونا وفق المتحدث باسم لجنة الطوارئ علي الوليدي، عقب تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكري حسين/ الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عقب تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده علي الوليدي، المتحدث باسم لجنة الطوارئ التابعة للحكومة، في مدينة عتق بمحافظة شبوه شرقي البلاد.

وأضاف الوليدي أن "المصاب بالفيروس يمني في العقد السادس من عمره، وحالته مستقرة".

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وتابع أن المصاب "يتلقى الرعاية والعناية الطبية اللازمة في أحد مراكز العزل بساحل حضرموت (شرق)".

من جانبها، اتخذت السلطة المحلية في محافظة حضرموت عددا من الإجراءات للحيلولة دون انتشار كورونا، تضمنت استمرار إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات، وحظر التجوال في جميع مديريات المحافظة.

كما تضمنت أيضًا إغلاق ميناء الشحن واتخاذ كل إجراءات السلامة والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع كامل قابل للتمديد، وإخضاع كل العاملين فيه للحجر المنزلي وعدم المخالطة لمدة أسبوعين.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت

ويأتي تسجيل أول إصابة بالفيروس في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني تدهورا للخدمات الصحية، بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.