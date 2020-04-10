شكرا لبحثكم عن خبر رسميا .. شبوة تغلق حدودها مع حضرموت "وثيقة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اقرت السلطة المحلية بمحافظة شبوة مساء اليوم اغلاق حدودها مع محافظة شبوة حتى اشعار اخر.
ياتي ذلك بعد ان شهدت العاصمة عتق المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة الصحة اليمنية مساء اليوم للاعلان عن اكتشاف اول حالة كورونا في اليمن بمنطقة الشحر محافظة حضرموت.
وكان محافظ المهرة اعلن صباح اليوم عن اغلاق حدود المهرة مع حضرموت.
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