العربية.. جريفيث يبلغ الأطراف اليمنية بتعديلات مقترحة على الاتفاقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قال المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، إنه أبلغ الأطراف اليمنية بتعديلات مقترحة على الاتفاقات التي تقضي بحل الأزمة سياسيا.

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وبحسب قناة العربية السعودي، فإن التعديلات تشمل وقف النار على مستوى اليمن وإجراءات اقتصادية، كما تنص على استئناف العملية السياسية اليمنية في أقرب وقت.

يتبع...