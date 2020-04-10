شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. ناشط ينشر صورة للنساء في سوق المكلا ويقترح عقوبة رادعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الرجال التزموا البيت طيب ذولا من يفهمهن ويعقلهن يجلسين في بيوتهن المفروض الأمن يغرفهن وعقوبه عليهن غسل ملابس الجنود في جميع الوحدات مع الطبخ لهم لمدة يومين..

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