شكرا لبحثكم عن خبر بالصوت .. مصاب كورونا الشحر يحرج السلطات ويؤكد: أنا في بيتي ولي من الميناء14يوم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفى الشخص الذي ادعت السلطات الصحية بمدينة الشحر اصابته بفيروس كورونا صحة هذه الانباء.
وقال صالح العلي وهو مدير ميناء الشحر في تسجيل صوتي بث له انه بخير وانه عانى اعراض نوبة ربو قبل حوالي أسبوعين وانها تعافى منها.
واستغرب العلي في تصريحه هذا هذه الاشاعات التي طالته مؤكدا انه لم يذهب إلى مقر عمله منذ أكثر من أسبوعين .
وكانت السلطات الصحية بحضرموت قد ادعت ان العلي قد اصيب بوباء كورونا وهو مانفاه الرجل وقال انه بمنزل ووسط اسرته.
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