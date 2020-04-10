شكرا لمتابعة خبر عن السعودية.. العثور على ”مفقود رنية“ غالب السبيعي متوفى بظروف غامضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حملة سعودية على ”تويتر“ تطالب بحجب مواقع الإعلام التركي الناطقة بالعربية بشرى كبرى للعالم.. دولة عظمى تعلن عن عقار يقضي على كورونا خلال 48 ساعة ونسبة النجاح بلغت 99% بعد تجريبه على مصابين (الاسم والتفاصيل) في اول رد على فصله : البركاني يفجر مفاجاة ويعلن عن قتلة الرئيس الراحل على عبدالله صالح وردنا الان : سيدة سعودية ومديرة جمعية خيرية تكتشف قبل قليل أن زوجها أخوها (شاهد صورة وتفاصيل صادمة)

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