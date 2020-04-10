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عدن - ياسمين التهامي - كورونا" الإمارات تنشر سمومها لليمن وهذة اول حالة وصلت مدينة الشحر محافظة حضرموت !

أفادت مصادر محلیة من مدینة الشحر بحضرموت أن سیارات

الدفاع المدني تجوب مدینة الشحر ھذه اللحظات بمكبرات الصوت تدعو المواطنین

إلالتزام بالبقاء في منازلھم، وأن مخالف ذلك سیعرض نفسھ للعقوبة.

ولم تصدر السلطات بالمدیریة الساحلیة اي توضیحات عن الدوافع لھذا القرار

المفاجئ.

و أفادت الأنباء عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وبحسب المصادر فإن الحالة تم رصدها في مدينة الشحر في محافظة حضرموت.

وأضافت المصادر بأن الحالة لوافد أجنبي كان عائدا من دولة الإمارات العربية المتحدة

جديد اب برس

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