شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ولاول مرة .. صورة فاضحة لمحمد بن سلمان لم ترها من قبل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان حساب تاريخ آل سعود قد نشر الصورة على صفحته في تويتر، وعلق عليه : ” صورة نادرة لسيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز” .

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من قبل محبي ومؤيدي ولي العهد السعودي، حيث أعاد أحد المغردين الصورة لولي العهد مع صورة نادرة للملك سلمان وعلق عليها قائلا : ” هذا الشبل من ذاك الأسد”.

وعلق آخر : ” كنت أظنه الملك سلمان وجه ذو ابتسامة عريضة وعيون مبتسمة.. الله ويعينك ياوجه السعد ويعيش الملك سلمان ويحفظ وطنا ويديم الأمن والأمان”.

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