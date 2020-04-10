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صنعاء - ياسمين الخيامي - شبكة (CNN) الامريكية تفجر فضيحة مدوية هزت دولة خليجيية ثرية وتكشف عمل فاضح ومحرم شرعا قام به ضابط كبير في وزارة الداخلية

كشفت شبكة (CNN) الامريكية ان السلطات الكويتية، اعلنت امس الخميس، أن الأمن الجنائي تمكن من ضبط شركة للاتجار بالبشر يملكها مواطن كويتي من منتسبي وزارة الداخلية في البلاد.



جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية، قالت فيه انه وفي "إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الاقامات، فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية وأكدت المعلومات الأولية أن العمال يحملون إقامات على أحد الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقرا لها.."

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وأضاف بيان الداخلية: "على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث حيث تبين بأن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و5 مقيمين من نفس موطن العمال.."



وأردفت الداخلية الكويتية: "أشارت تحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة، بأنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير وتم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات+ منع التأشيرات)".

ولفتت وزارة الداخلية أنه تم وقف المواطن المنتسب لها عن العمل واحالته للنيابة العامة وادراجها في قائمة الممنوعين.