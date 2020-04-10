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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب يمني يسيء لكل المغتربين اليمنيين ويشوه صورتهم ويجعلهم يشعرون بالعار بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا ولا يقدم عليه الا مطعون الرجولة (فيديو كارثي)

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