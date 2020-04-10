شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مرعب ومخيف ظهر فحأة في سماء السعودية واثار رعب وهلع الجميع وجعلهم ينسون خطر فيروس كورونا..شاهد الفيديو المرعب ولن تصدق عيناك ( فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مشهد مرعب ومخيف ظهر فحأة في سماء السعودية واثار رعب وهلع الجميع وجعلهم ينسون خطر فيروس كورونا..شاهد الفيديو المرعب ولن تصدق عيناك ( فيديو )

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