مقتل نجل برلماني في إب وتوسع رقعة الاشتباكات في ظل غياب أمني

قُتل نجل برلماني مؤتمري، برصاص مسلح في مدينة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن الشاب" نصر الجبري" نجل البرلماني عن حزب المؤتمر في الدائرة (86)، محمد عبدالله الجبري، قتل برصاص مسلح في سوق للقات بالمدينة، أمس الخميس.



وأضافت المصادر أن القاتل يُدعى " يعقوب الجحدري" وهو بائع قات، وينحدر من منطقة "المشاعبة" بميتم شرق إب.



وعن دوافع الجريمة، أفادت مصادر مقربة من "الجبري" أنه نشب بين الطرفين خلافاَ شخصياً قبل أيام، قبل أن يقوم "الجحدري" الترصد للجبري في سوق القات، وإطلاق النار عليه والفرار إلى جهة مجهولة.



وأشارت المصادر إلى أن مسلحين من أسرة "الجبري" انطلقوا بعد جريمة القتل إلى منطقة المشاعبة ودرات بينهم وبين مسلحين من أقارب الجاني اشتباكات مسلحة أودت بحياة طفلة.



وبحسب المصادر فإن الأجواء لاتزال متوترة في المنطقة نتيجة تحشيد الطرفين، وسط غياب تام لأجهز أمن سلطات الانقلاب.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية منذ ستة أعوام، تشهد فوضى أمنية زادت معها جرائم القتل بفعل انتشار السلاح وغياب أجهزة التقاضي والضبط.

