شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. نشر أول صورة لمريض كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الاسم / صالح العليي العمل / مدير ميناء الشحر العمر / 64 سنة Advertisements كان مريض باعراض الانفلونزا له أكثر من أسبوع ولقد زاره الكثير من الاهل والخلان قدكم تعرفوا ويقال وهذا مو اكيد أنه راح لمستوصف التيسير بالشحر وخرج منه للعلاج لكان اتصورا كم عدى مفكر حاله فيه انفلونزا عادية طلع كورونا .

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