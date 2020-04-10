شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. المهرة تتخذ الاجراء الاشد بعد كورونا الشحر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر محافظ المهرة أمر عملياتي بمنع دخول وخروج السيارات بكل انواعها إلى المحافظة. جاء ذلك بعد ساعات من اعلان اكتشاف حالة كورونا بمدينة الشحر، احدى مدن حضرموت المجاورة.

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