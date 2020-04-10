رئيس هيئة المصائد بحضرموت يغلق ميناء الشحر ومراكز الإنزال السمكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

أصدر رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي، المهندس يسلم بابلغوم، بإغلاق ميناء الشحر السمكي ابتداء من صباح يوم الجمعة، كتدابير طارئة نتيجة اكتشاف حالة فيروس كورونا.

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ومن ضمن عدد من الإجراءات العاجلة الاحترازية، يتم التنسيق حاليا مع الجهات المختصة الصحية والأمنية لرفع كشف بأسماء العاملين في المينء للجهات الصحية لأخد التدابير والحجر المنزلي.

وأصدر بابلغوم قرار حظر التحوال على حميع العاملين في القطاع السمكي استنادا لحظر التجوال الصادر من المحافظ حتى اشعار آخر.

وأكد على اغلاق جميع مراكز الإنزال السمكي مؤقتا.

ويذكر أنه تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كررونا صباح اليوم الجمعة في الشحر.