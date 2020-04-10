شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الاتصالات السعودية ( stc -زين - وموبايلي ) تباغت الجميع وتعفي هذه الفئة من دفع الفاتورة وتسمح لهم باستخدام النت والاتصال بشكل مفتوح مجانا! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلنت 3 شركات من مقدمي خدمة الاتصالات في السعودية، إعفاء الخاضعين للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، من فاتورة الهاتف لشهر أبريل المقبل.

ونشرت كل من "شركة الاتصالات السعودية، وشركة زين، وشركة موبايلي"، رسالة عبر تطبيق "تويتر" يعلنون فيها عن المبادرة.

وجاء في نص المبادرة: "لعملائنا الغاليين في الحجر الصحي، الله يقومكم بالسلامة، اتفقنا على أن تكون فاتورة شهر أبريل علينا.. استخدم الإنترنت، وتواصل مع أحبابك في السعودية وأنت بمكانك، ولا تحمل هم الفاتورة".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي في وقت سابق اليوم، أن عدد الخاضعين للحجر الصحي سواء في ضيافة وزارة الصحة، أو في العزل المنزلي وصل إلى قرابة 11 ألف شخص.

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