شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : الشرعية تخسر الخنجر في مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخري في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن مواجهات عنيفة تدور حتى اللحظة في مديرية خب الشعف وصولا إلى مناطق المرازيق المحاددة لمناطق مارب.

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ونقل موقع الحصيلة نت عن تلك المصادر أن ميلشيا الحوثي اسقطت معسكر الخنجر بعد مواجهات عنيفة, واستغلال الهدنة التي أعلن عنها التحالف العربي يوم أمس بدعوة من الأمم المتحدة"

وذكرت المصادر أن المعارك تدور في الأثناء في المناطق المحيطة بالمعسكر امتدادا إلى الخط الرابط بين اليتمة والجوف - مارب"

وبينت المصادر أن المواجهات خلفت سقوط العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة بين قتيل وجريح..