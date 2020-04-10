شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. كورونا تلبي دعوة بعض ابناء الشحر وتصل اليهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أغنية لاحدهم في أحد مقاهي الشحر وهو يسخر من كورونا ويدعوها الى الشحر بعد ان وصفها بالملعونة. شاهد بالضغط على Advertisements https://www.facebook.com/watch/?v=608938383306057

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