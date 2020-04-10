شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. وكيل وزارة الصحة في المكلا رسالة هامة للصحفيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الاخوه الاعلاميين والسبق الصحفي خفو علينا دعونا نقوم بواجبنا... ماعندنا اي تصريحات.. همنا الان الميدان والمواطنين.. ساعدونا في نشر الوعي... من صفحة وكيل وزارة الصحة بالمكلا قبل قليل.

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