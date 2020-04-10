شكرا لبحثكم عن خبر عشرة إقالتهم على طاولة الرئيس بعد اكتشاف كورونا بالشحر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افادت مصادر سياسية انه رئيس الجمهورية تشاور مع عدد من مستشاريه بعد تسجيل اليمن اول إصابة بكورونا بسبب الإهمال والتقصير في العمل من قبل المسئولين الحكوميين الذي صدرت لهم توجيهات واضحة باغلاق جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وقالت المصادر انه من المتوقع اقالة كل من

رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك

نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي

وزير الصحة العامة والإسكان ناصر باعوم

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نائب وزير النقل ناصر شريف

مدير ميناء الشحر

مدير مديرية الشحر

وخمسة مسئولين آخرين وإحالتهم لتحقيق بسبب الإهمال وتقصير في العمل.

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