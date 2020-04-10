شكرا لبحثكم عن خبر القعيطي يطلق نداء استغاثة بشان الحجر الصحي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مع تأكيد ظهور اول حالة مؤكدة في اليمن .. ندعوا السلطات في تغيير سياساتها في التعامل مع المركز الرئيسي للحجر الوبائي عدن البريقة .. مطلوب على وجه السرعة الاتي : -اعادة سيارات الاسعاف التي تم سحبها من المركز. - تجهيز وتزويد المركز بالمواد والمحاليل الضرورية لتشغيل الاقسام الرئيسية المختبر والاشعة والعناية المركزة. - مطلوب اسطوانات غاز الاكسجين المطلوبة بعدد كافي . Advertisements - الافراج عن الموازنة التشغيلية المحتجزة . -الاهتمام بتوفير وسيلة مواصلات للطواقم المتطوعة مع توفير غذاء وحوافز لهم. - توفير وسائل الحماية من العدوى للعاملين الصحيين في مركز العزل . ندعو كل الشرفاء لايصال رسالتنا للمعنيين . د. زكريا القعيطي .

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