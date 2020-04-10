شكرا لبحثكم عن خبر اعلان تحذيري هام لسكان الشحر .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إذا كنت من أصحاب عوازل الصيد أو من العاملين بميناء الشحر أو كنت عائدا من الشحر أو ماكثا فيها وظهرت عليك أعراض كورونا فمن أجل : _سلامتـك وسلامـة من حولك_ *سارع أخي الكريم بطلب أرقام عمليات الطوارئ الصحية بمكتب وزارة الصحة والسكان - محافظة حضرموت* ساحل حضرموت : *05/303498* Advertisements *05/317499* وادي حضرموت : *05441462* *05441461* #لا_للتخويف_والترويع #نعم_للإلتزام_بالإحترازات_والإجراءت #خليك_بالبيت #حضرموت_ضد_الكورونا

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