بالصواريخ والمدفعية.. الحوثي تستهدف مخيم للنازحين في صعدة  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - صعدة

استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الخميس مخيمات النازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، بقصف مدفعي وصاروخي.

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وجاء القصف الحوثي بعد ساعات من استجابة الحكومة وقوات الجيش الوطني بتوجيهات رئاسية، لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانها اعتباراً من اليوم الخميس تمام الساعة ال12 ظهراً بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح مدير المركز الإعلامي في اللواء السادس حرس حدود العقيد حسين الشدادي ، أن الميليشيا الحوثية قصفت النازحين بعشرات الصواريخ والمدافع طويلة المدى في منطقة الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة.

وأشار إلى أن الاستهداف جاء بعد يوم واحد من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين الهاربين من بطش الميليشيا الإرهابية المدعومة إيرانياً، مخترقين كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية المحرمة لاستهداف النازحين والمدنيين.