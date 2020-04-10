شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إلغاء إقامة صلاة الجمعة اليوم واستمرار اغلاق المساجد في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020 Advertisements الخليج 365 - المكـلا قرر مكتب وزارة الاوقاف والارشاد بساحل حضرموت، إلغاء إعلانه الذي أصدره أمس بفتح جوامع مدن الساحل واقامة صلاة الجمعة اليوم.

وقال المكتب في تنويه عاجل له اليوم : نظرا لثبوت حالة اصابة بكورونا وتوجيهات الأخ المحافظ يتم إغلاق المساجد كاملاً ويلغى القرار السابق حول إقامة صلاة الجمعة. وكان مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد م حضرموت الساحل ق اعلن باقامة صلاة الجمعة بعد توقف دام اسبوعين تقريبا الا ان تسجيل او حالة لفايرو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء إقامة صلاة الجمعة اليوم واستمرار اغلاق المساجد في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.