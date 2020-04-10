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عدن - ياسمين التهامي - هام .. مصادر رئاسية تؤكد تقارب المبادرة الأممية مع رؤية الحوثيين المقترحة لوقف الحرب (تفاصيل) !



أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن المبادرة الأممية الشاملة المقترحة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف الحرب وإحلال السلام، تتقارب في أغلبها مع ما ورد في رؤية جماعة الحوثي المقترحة لوقف الحرب.

جديد اب برس

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واستغرب المصدر تعاطي الشرعية مع المبادرة الأممية رغم كونها إعادة بلورة لما طرحته جماعة الحوثي، منوها بأن “تأثير التقارب السعودي الحوثي يبدو واضحا”، ولافتا إلى أن الشرعية تقدمت بملاحظات على المبادرة، تسلمها غريفيث الخميس.

المبعوث الأممي مارتن غريفيث أعلن في بيان تسليمه الأطراف المتحاربة مبادرة أممية شاملة لوقف الحرب وإحلال السلام وتسلمه مقترحات وملاحظات الأطراف، وأنه “يعمل الآن على مراجعة مقترحاته، بناءً على التعليقات والردود التي تلقاها”.

وأعلن ناطق جماعة الحوثي محمد عبد السلام الخميس أن جماعته “قدمت رؤية للأمم المتحدة الثلاثاء، تنص على وقف شامل للحرب وإنهاء كامل للحصار وتأسيس لحوار مع دول التحالف ومع الأطراف اليمنية، وفقاً لمرحلة انتقالية”.

وتتضمن رؤية الحوثيين التي اسموها “وثيقة الرؤية الوطنية المقترحة للحل الشامل وإنهاء العدوان ورفع الحصار”، بنودا عدة تتوزع على المحاور العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشمل الجماعة والتحالف والحكومة الشرعية.

فيما يلي ينشر ” الأول برس” ، أهم بنود تلك المبادرة (الوثيقة الحوثية) كما يلي :

– إعلان الوقف الشامل والنهائي للحرب باليمن وإيقاف كل الأعمال العسكرية البرية والبحرية والجوية

– يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بأثر مباشر فور توقيعها في جميع محاور القتال

– إنهاء الوجود الأجنبي في كل الأراضي اليمنية وإنهاء أي وجود عسكري يمني بالأراضي السعودية

– فتح جميع المطارات في اليمن وإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية

– تنطلق عملية سياسية يمنية يمنية تؤسس لمرحلة انتقالية جديدة

– تقوم المرحلة الانتقالية على ضمان وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه

– يقدم كل طرف مقترحاته ورؤاه بشأن العملية السياسية لمبعوث الأمم المتحدة إلى #اليمن

– تدعو الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى طاولة حوار تحدد مكانه وزمانه

– يلتزم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد الحوار في أجواء حرة ومستقلة

– تطرح مخرجات العملية السياسية لاستفتاء شعبي وفقا للدستور اليمني