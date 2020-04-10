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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن بعد وصول تعزيزات كبيرة .. ً مليشيا الحوثي تشن هجوما ً واسعا على مواقع الجيش الوطني في تعز !
شنت ملیشیا الحوثي، في وقت متأخر من مساء الخمیس، ً ھجوما واسعًا على مواقع
الجیش الوطني في محافظة تعز (جنوب غربي الیمن).
وقالت مصادر محلیة، إن ملیشیا الحوثي شنت ھجوما عنیف، وقصف مدفعي، على
مواقع الجیش الوطني في محیط جبل ھان وجبھة الصیاحي غرب مدینة تعز.
وأكدت المصادر، استمرار المواجھات في ھذه الأثناء بین الجیش والملیشیات،
ویستخدم فیھا كلا الطرفین أنواع متعددة من السلاح الثقیل والمتوسط والخفیف، وسقوط
قتلى وجرحى.
وحسب المصادر، فإن ملیشیا الحوثي شنت ھجوما عنیف على مواقع الجیش الوطني،
بعد وصول تعزیزات كبیرة للملیشیات قادمة من ذمار وأب خلال 24 ساعة الماضیة.
جديد اب برس
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