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عدن - ياسمين التهامي - شاهد دولة عربية تفجر مفاجأة وتعلن حصولها على عينات من دواء ياباني يقضي على فيروس كورونا في 4 أيام !

أعلن وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، أن مصر حصلت على عينات من دواء جديد ضد كورونا، منذ حوالي شهر من الجانب الياباني يقضي على الفيروس في 4 أيام.

وأضاف وزير التعليم العالي المصري خلال برنامج “مصر تستطيع”، أنه يتم التواصل مع الجانب الياباني، وتم الحصول على عينات من الدواء الجديد لفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهر، مشيرا إلى أن هذا الدواء يتم استخدامه منذ عدة سنوات في علاج الفيروسات، بخلاف العلاجات الأخرى التي تم تركيبها لتخفيف حدة أعراض فيروس كورونا، من أجل إجراء تجارب سريرية، مشيرا إلى أن الباحثين يعملون على مدار 24 ساعة من أجل الوصول لأفضل نتائج.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تصنيع المادة الخام لهذا الدواء الذي حقق نجاحا جيدا حتى الآن، وفي حال نجاح التجارب السريرية التي تجرى على هذا الدواء، ستبدأ مصر على الفور في إنتاجه مباشرة في مصانع الدواء المصرية. جديد اب برس Advertisements ​

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