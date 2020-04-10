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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مكتب صحة الضالع يبرئ ذمته بشأن انتشار كورونا ويكشف حقيقة وفاة 5 حالات وإسعاف حالة إلى صنعاء (وثيقة)!

كشف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الذي يسيطر عليه الحوثيون في محافظة الضالع، حقيقة أسباب وفاة 5 حالات مرضية وإسعاف حالة سادسة إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات صنعاء.

جديد اب برس

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وقال المكتب في بيان أصدره منتصف ليل الخميس: ” من منطلق الأمانة التي عاتقنا واستجابة للواجب الوطني والإنساني تم نزول فرق الاستجابة السريعة والفرق الطبية لتقصي ومعرفة أسباب الوفاة المفاجئة التي حصلت خلال الـ 48 ساعة الماضية”.

مُضيفا: “وبعد التقصي وجمع المعلومات، أكدت التقارير الطبية أن عدد حالات الوفاة خمس حالات وفاة تتبع مديرية ردع في محافظة البيضاء وبقية الحالات المتوفاة تتبع لمديرية دمت في محافظة الضالع، وجميع الحالات تم التحقق من سبب وفاتها”.

مكتب الصحة في الضالع، تابع قائلا: إن أعراض حالات الوفاة المفاجئة “كانت مشابهة لأعراض التسمم الكحولي حسب ما جاء في التقرير، وظهرت حالة مرضية بنفس الأعراض تم نقلها إلى صنعاء وهي الآن في العناية المركزة”.

واختتم المكتب بيانه، بقوله: “نؤكد عدم وجود أو ظهور أي أعراض تشير إلى أي حالة اشتباه بفيروس كورونا، ويثبت كذب وإدعاءات أبواق التحالف التي تم تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي وأراد بها إقلال السكينة العامة وهذا نوع من الحرب النفسية”.

وكانت وسائل إعلامية تداولت أنباء عن “رصد وفاة 5 حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في محافظة الضالع، وتحدثت عن انتشار الفايروس بين أوساط المواطنين في مديرية دمت”.