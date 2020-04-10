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عدن - ياسمين التهامي - وثيقة التقرير الطبي من وزارة الصحة صنعاء يقطع الشك باليقين حول ضحايا الموت الغامض مديرية دمت محافظة الضالع !

جديد اب برس Advertisements ​ مكتب الصحة والسكان بمحافظة الضالع الخاضع لسيطرة الحوثيين تقريراً رسمياً حول وفاة خمسة أشخاص بشكل مفاجئ في مديرية دمت شمالي المحافظة. وأوضح في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن التقرير الطبي لحالات الوفاة الخمس (4 في دمت التابعة للضالع وحالة واحدة في رداع للبيضاء) أكد أن الوفيات ناتجة عن تعاطي مشروبات كحولية مسممة. وأشار إلى وجود حالة أخرى تم نقلها إلى صنعاء وجرى التأكد من أنها تتطابق أعراضها مع أعراض الحالات المتوفية. وأكد عدم ظهور أي أعراض على الحالات المتوفاه تشير إلى أي حالى اشتباه بفيروس كورونا كما تداولت بعض وسائل الاعلام وفقاً للبيان. وتوفي أربعة أشخاص الخميس، في ظروف غامضة، بمديرية دمت الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شمالي الضالع ما أثار المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

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