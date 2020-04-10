شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل انك مصاب ب" فيروس" كورونا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع "إيت ذيس نوت ذات" الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن مجموعة من العلامات التي تشير إلى وجود فيروس كوفيد-19 (كورونا) في رئتيك، مشددا أنه في حال شعرت بهذه الأعراض، اتصل بطبيبك على الفور.

وقال الموقع، في تقريره إن بعض الناس يمكن أن يلتقطوا العدوى دون علم، لينتهي بهم المطاف في وحدة العناية المركزة غير قادرين على التنفس؛ نظرا لأن الفيروس يستهدف الرئتين.

جديد اب برس

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وتابع: "إذن، ما الذي يجب أن نبحث عنه؟ وما هي العلامات التي تدل على تدهور وظائف الرئة؟".

1- قم بتقييم مدى خطورة إصابتك

أشار الموقع إلى أن أعراض الفيروس قد تستمر في الظهور لمدة تصل إلى أسبوعين في حالات الإصابة الطفيفة، أو من ثلاثة إلى ستة أسابيع في الحالات الحرجة. وقد قُسّمت شدة خطورة عدوى فيروس كوفيد-19 إلى خمس مجموعات: عدوى دون أعراض، وعدوى خفيفة، وعدوى معتدلة، وعدوى شديدة، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

عندما نفكر في حقيقة ما إذا كانت الرئة قد تضررت، فإننا نشير بشكل خاص إلى الأشخاص الذين انتقلوا من العدوى الخفيفة إلى المعتدلة، ثم إلى الحرجة. يمكن إدارة العدوى الخفيفة في المنزل، بينما يحتاج الأشخاص المصابون بأعراض حادة إلى دخول المستشفى.

2- السعال يزداد حدة

ذكر الموقع أن 82 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا يعانون من السعال، الذي عادة ما يكون جافا ومزعجا. وأشار الخبراء إلى أن نوبات السعال في المراحل الأولى من المرض يمكن أن تستمر لمدة ساعة. يحدث السعال بسبب التهاب في الشعب الهوائية، وفي حال كانت الرئتان ملتهبتين، فإن السعال يساهم في التخلص من المخاط والحطام الخلوي.

إلى جانب كون السعال المفرط يعدّ مرهقا، فإنه يقطع إمدادات الأكسجين إلى الرئتين، ويمكن أن يتسبب في مشاكل خطيرة على غرار انكسار الضلوع، أو حتى نزيف صغير في الدماغ. وإذا كان السعال يزداد حدة، فيمكن أن يكون ذلك علامة تحذير على أن العدوى تتفاقم، وتسبب التهابا رئويا أكثر حدة.

3- صعوبة في التنفس

من المحتمل أن تكون درجة ضيق التنفس هي المؤشر السريري الأكثر أهمية لمدى خطورة حالتك. أولا، ينبغي أن نراقب وتيرة التنفس، حيث يتنفس البالغون عادة بمعدل 12 إلى 18 مرة في الدقيقة.

ثانيا، تحُول الصعوبة في التنفس دون القيام بالأنشطة اليومية العادية، ومع تقدم عدوى فيروس كورونا، قد تشعر بضيق أكبر في التنفس. على سبيل المثال، لا يمكنك إنهاء جملة دون أخذ نفس، كما أن تناول الطعام أو الشراب يصبح صعبا.

ثالثا، يعاني المصابون بالفيروس من إجهاد من التنفس. بعبارة أخرى، غالبا ما يشكو الأشخاص الذين يعانون من صعوبات شديدة في التنفس من آلام في الصدر أو البطن أو الظهر، بسبب الإجهاد الآلي للتنفس. بالتالي إذا كنت تعاني من هذه الأعراض السريرية، فأنت بحاجة إلى الحصول على مساعدة طبية عاجلة؛ لأنك قد انتقلت من العدوى المعتدلة إلى الحادة.

4- شعور بإرهاق شديد

أورد الموقع أن التعب يعدّ أحد أكثر الأعراض شيوعا لدى المصابين بالفيروس. ففي حال أصبحت تشعر بإرهاق تام، حيث لا يمكنك الاستحمام، أو لا تقدر على مغادرة السرير أو ارتداء الملابس، أو فقدان شهيتك، فإنها علامات تدل على الإرهاق.

ويعود هذا الشعور الشديد بالإرهاق إلى مدى تغلغل الفيروس في جسمك؛ نظرا لأن جسمك يولّد استجابة مناعية ضخمة. في الواقع، يمكن أن تحدث مضاعفات طبية أخرى، بما في ذلك احتمال الإصابة بالعدوى البكتيرية الثانوية المحتملة. لذلك، إذا كان تعبك يتطور ويصبح شديدا، فهذه علامة على أن عدوى فيروس كورونا أصبحت شديدة.

5- تحول لون شفتيك إلى الأزرق

نبه الموقع إلى أنه في حال أصبحت شفاهك وأصابع يديك وقدميك تبدو زرقاء، فهذه الحالة تسمى الزرقة، التي تعد علامة خطيرة على ضعف وظائف الرئة. عندما تصاب بالالتهاب الرئوي الحاد، فقد يفتقد جسمك إلى الأكسجين، كما أنه يكون غير قادر على التخلص من ثاني أكسيد الكربون.

يكون الدم المؤكسج جيدا ذا لون أحمر كرزي، يمنح بشرتك مسحة حمراء وردية لطيفة، في حين أن الدم غير المؤكسج له لون أحمر داكن. عندما ينعكس الضوء عن الجلد، يظهر باللون الأزرق الداكن. تظهر هذه الصبغة المزرقة على الشفاه وعلى أطراف الأصابع والأصابع وباطن الظفر.

6- ألم في الصدر

يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي ألما في الصدر، إذا كان الالتهاب الرئوي يؤثر على بطانة أنسجة الرئة.

كما يمكن أن يسبب التهاب الجنبة، وهو ألم يُشعر به في الصدر عند التنفس، وكذلك في البطن، أو الرقبة، أو الكتف. يمكن أن يتسبب الالتهاب الرئوي أيضا في تراكم السوائل في الصدر، الذي يُعرف باسم الانصباب الجنبي. كما يمكن أن يسبب السعال وتوتر العضلات الوربية الألم. ومن المحتمل أن يؤدي السعال الشديد إلى كسر أحد الأضلاع أو استرواح الصدر.

7- خطر إضافي للأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة

أشار الموقع إلى أن فيروس كورونا المستجد يمثل تهديدا إضافيا للأشخاص الذين يعانون بالفعل من الأمراض المزمنة، على غرار أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تزيد عدوى كوفيد-19 الشديدة من الضغط على قلوبهم. كما أن الأشخاص المصابين بداء السكري هم عرضة لخطر مضاعف في حال أصيبوا بالعدوى، ناهيك عن أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة وارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن تنشأ مضاعفات من فيروس كورونا المستجد بسبب أي من هذه الأمراض، مثل نوبة قلبية أو التهاب رئوي بكتيري ثانوي أو انصمام رئوي. ويمكن أن يسبب كل هذا ألما في الصدر، على الرغم من أن أعراض كل هذه المضاعفات يمكن أن تكون صامتة.

في الختام، أكّد الموقع أنه إذا كنت تعتقد أن لديك عدوى كوفيد-19، فينصح بالبقاء في المنزل. في حال شعرت أن حالتك الصحية تتدهور، فعليك طلب المساعدة الطبية