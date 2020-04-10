شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون شرط الحوثي بعدم مشاركة هادي لتوقيع السلام..شاهد دولة عظمى تقدم للرئيس هادي خطة جهنمية ستجبر الحوثيين على الاستسلام ورفع الرأية البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون شرط الحوثي بعدم مشاركة هادي لتوقيع السلام..شاهد دولة عظمى تقدم للرئيس هادي خطة جهنمية ستجبر الحوثيين على الاستسلام ورفع الرأية البيضاء

2020/04/10 الساعة 10:54 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون شرط الحوثي بعدم مشاركة هادي لتوقيع السلام..شاهد دولة عظمى تقدم للرئيس هادي خطة جهنمية ستجبر الحوثيين على الاستسلام ورفع الرأية البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.