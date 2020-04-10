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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..السلطات السعودية تباغت الجميع وتوقف الحجر الصحي وتسمح بفتح المطاعم والاسواق التجارية واعادة الحياة الطبيعية في كافة المدن السعودية

2020/04/10 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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