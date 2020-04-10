شكرا لبحثكم عن خبر هدنت الحوثي تنتهي قبل تطبيقها بهجومه على مواقع مهمة في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في خرق جديد للهدنة مليشيات الحوثي الانقلابية تهاجم مواقع الجيش الوطني في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، سجلوا انتهاك جديد في محافظة اخرى. وتشهد جبهتي البيضاء والجوف تصعيدا مستمرا للمواجهات منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدنت الحوثي تنتهي قبل تطبيقها بهجومه على مواقع مهمة في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.