شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يستغل الهدنة لقتل ضابط كبير بالجيش الوطني وثمانية من مرافقيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد قائد عسكري، الخميس، خلال صد قوات الجيش هجوما لمليشيا الحوثي في الجوف. وقال مصدر ميداني إن المليشيا استهدفت مدير مكتب قائد المنطقة السادسة العقيد زياد عبدالله قائد اليوسفي بصاروخ حراري ما أدى إلى استشهاده وثمانية من مرافقيه. وأشار إلى أن الشهيد من عزلة بني يوسف بمحافظة تعز وأحد خريجي كلية الطيران. وخرقت المليشيا وقف إطلاق النار في الجوف وشنت هجمات على منطقة الخنجر ومناطق أخرى شرقي المحافظة.

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