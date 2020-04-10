شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : الكشف عن جنسية مصاب كورونا بمدينة الشحر وطبيعة عمله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن حالة الإصابة بكورونا المعلن عنها فجر اليوم الجمعة رسميا في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد. وأكدت المصادر أن حالة الإصابة بالفيروس هو مدير ميناء الشحر. وذكرت المصادر أنه إصيب بالفيروس بعد مخالطته الأجانب من طواقم السفن. ولفتت المصادر إلى أن اشتباه في عدد من العاملين في ميناء الشحر. وبينت المصادر أنه تم تحويلهم للحجر الصحي وكذلك حصر العوائل والاشخاص المخالطين. Advertisements وكانت أعلنت السلطات في حضرموت صباح اليوم حظر التجوال في المناطق الشرقية والتي تضم الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر من الثامنة من صباح اليوم وحتى السادسة من يوم غدا السبت وذلك بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في مديرية الشحر. وأقرت السلطات إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت وغيل باوزير وباقي مديريات حضرموت كإجراء احترازي. وشملت التدابير أيضا بحسب مذكرة رسمية من محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، حظر التجوال في جميع مديريات المحافظة يبدأ من الساعة السادسة من اليوم الجمعة إلى الساعة السادسة صباحا من كل يوم وبصورة دائمة. كما أقرت السلطات إغلاق ميناء الشحر وإلزام العاملين فيه بالحجر الصحي المنزلي وعدم الخالطة لمدة أسبوعين.

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