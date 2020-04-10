شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يستخدم الطائرات للدفاع عن جبهة ثرة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قامت مليشيات الحوثي ، المدعومة من إيران أمس الخميس، بمهاجمة القوات المشتركة في جبهة ثرة، بمحافظة أبين، بمختلف أنواع الأسلحة.

وردت مدفعية القوات المشتركة، بقصف مخازن تابعة للمليشيات في منطقة بركان، بعدة قذائف.

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ومنعت القوات تحليق طائرات مسيرة للمليشيا الإجرامية، في سماء المنطقة، لتنفيذ طلعات استطلاعية، في جبهة ثرة، وأجبرتها على العودة.

وشنت المليشيات الحوثية، في الفترة الماضية، قصفا على لواء الأماجد ردا على تحرك قوات تابعة للواء، إلى منطقة مكيراس لغرض تحريرها وتحرير مختلف المناطق من سيطرة المليشيات الحوثية.

ويأتي هجوم الحوثيين مع إعلان التحالف العربي عن هدنة تمتد لأسبوعين قابلة للتمديد.