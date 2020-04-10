شكرا لبحثكم عن خبر هجوم معاكس لمليشيا الحوثي على معسكر استراتيجي في الجوف ( تفاصيل المعركة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مليشيا الحوثي، هجوما واسعا على مواقع الحكومة الشرعية في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن) بهدف ارباك تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه مدينة الحزم مركز المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية لـ "المشهد اليمني"، إن مليشيا الحوثي شنت قبل ساعات هجوما عنيفا على معسكر "الخنجر" الاستراتيجي بمديرية خب الشعف بهدف السيطرة عليه.

وأضافت، ان قوات الجيش الوطني تمكنت من التصدي لهجوم مليشيا الحوثي على معسكر الخنجر، وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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وذكرت المصادر، أن المعارك تدور في جبال الخنجر التي تسيطر عليها قوات اللواء السابع حرس حدود بمديرية خب الشعف، ومحاولات فاشلة للمليشيات بهدف التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني.

وحسب المصادر، فإن مواجهات عنيفة تدور في هذه الأثناء بين الجيش والمليشيات في جنوب المهاشمة، ومليشيا الحوثي تشن هجوماً على مواقع معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف ولاتزال المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة.

وفي منتصف الشهر الماضي، تمكن الجيش الوطني من استعادة السيطرة معسكر "الخنجر" الاستراتيجي الواقع في مديرية خَب والشَّعْف، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية.