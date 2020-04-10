شكرا لبحثكم عن خبر كاظم الساهر يعتذر من شاعر يمني شاب لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتذر الفنان الكبير وقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، للشاعر اليمني عبدالغفور عبدالله ، على القائه قصيدة "اذا القى الزمان عليك شرا" دون أن ينسبها له.

وقال الفنان الساهر معلقا على القصيدة في منشور على فيسبوك أمس : جزيل الشكر للشاعر المبدع عبدالغفور عبدالله لهذه الكلمات الرائعة. الله يوفقك.

وجاء اعتذار القيصر (كاظم الساهر) للشاعر اليمني بعد ساعات من تبني وسائل إعلام يمنية لقضية السطو على قصيدة الأخير ونسبها إلى "أبو ماضي

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من جانبه شكر الشاعر عبدالغفور عبدالله الاعلاميين والناشطين اليمنيين ، قائلا "كلمة شكر وعرفان ابعثها إليكم جميعاً اخواني وأصدقائي الرائعين على دعمكم ووقوفكم بجانبي، فكلكم يستحق الشكر والثناء، وانا فخور جداً بتفاعلكم وتضامنكم معي. ولولاكم لما وصل صوتي إلى هذا القدر الكبير من الناس" .

وأضاف "وكذلك اشكر الفنان القدير والأستاذ القيصر كاظم الساهر على اعتذاره وتوضيحه واعادة نسب القصيدة إلي. وتحياتي لكم جميعاً".