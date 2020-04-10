اخبار الخليج / اخبار اليمن

كاظم الساهر يعتذر من شاعر يمني شاب لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر كاظم الساهر يعتذر من شاعر يمني شاب لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتذر الفنان الكبير وقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، للشاعر اليمني عبدالغفور عبدالله ، على القائه قصيدة "اذا القى الزمان عليك شرا" دون أن ينسبها له.

وقال الفنان الساهر معلقا على القصيدة في منشور على فيسبوك أمس : جزيل الشكر للشاعر المبدع عبدالغفور عبدالله لهذه الكلمات الرائعة. الله يوفقك.

 

وجاء اعتذار القيصر (كاظم الساهر) للشاعر اليمني بعد ساعات من تبني وسائل إعلام يمنية لقضية السطو على قصيدة الأخير ونسبها إلى "أبو ماضي

Advertisements

 

من جانبه شكر الشاعر عبدالغفور عبدالله الاعلاميين والناشطين اليمنيين ، قائلا "كلمة شكر وعرفان ابعثها إليكم جميعاً اخواني وأصدقائي الرائعين على دعمكم ووقوفكم بجانبي، فكلكم يستحق الشكر والثناء، وانا فخور جداً بتفاعلكم وتضامنكم معي. ولولاكم لما وصل صوتي إلى هذا القدر الكبير من الناس" .

 

وأضاف "وكذلك اشكر الفنان القدير والأستاذ القيصر كاظم الساهر على اعتذاره وتوضيحه واعادة نسب القصيدة إلي. وتحياتي لكم جميعاً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يعتذر من شاعر يمني شاب لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا