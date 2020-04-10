شكرا لبحثكم عن خبر ماذا تعرف عن مدمر الكرش وكيف يخلصك من دهون البطن بسرعة؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حسناء الشيمي:

تراكم الدهون في منطقة البطن، من أكثر المشكلات التي تؤرق بعض الأشخاص، حيث تؤثر على مظهرهم الخارجي، كما تعرضهم لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان.

ويتعين على الأشخاص الذين يعانون من الكرش، اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، بشرط أن يكون قوامه الأساسي الخضروات، خاصةً الخيار، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فضلًا عن محتواه العالي من المياه، حيث تمثل 95% من قيمته الغذائية.

ويمكن للفرد تناول الخيار في أكثر من صورة، للتخلص من دهون البطن، أبرزها:

- السلطة.

- الزبادي.

- مشروب الخيار، المضاف إليه عصير الليمون والزنجبيل المبشور والكزبرة.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" كيف يساهم الخيار في التخلص من دهون البطن؟ وفقًا لموقع "Doctor.ndtv".

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1- ضبط الكوليسترول والسكر:

غالبًا ما ترتبط دهون البطن، بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، لذلك، ينصح بتناول الخيار، لاحتوائه على مادة الفلافونويدات، التي تساهم في ضبط نسبة الكوليسترول بالدم، فضلًا عن محتواه العالي من مادة الإيثانول، التي تساهم في خفض نسبة السكر في الدم.

2- التخلص من السموم:

قد يكون السبب وراء تراكم الدهون في منطقة البطن، هو تراكم السموم والمياه بداخل الجسم، وهنا يأتي دور الخيار، فمحتواه العالي من المياه، مكنه من احتلال مكانة مميزة بين الخضروات المدرة للبول، والتي تساهم في تنقية الجسم من السموم المتراكمة بمجرى الدم والأمعاء.

3- يكافح تهيج المعدة:

يتميز الخيار بمحتواه العالي من الماء، التي تساعد على تقليل حمض المعدة، كما يحتوي على إنزيم إيريبسين، المعروف بقدرته على مكافحة حرقة المعدة والتهابات القولون.

4- مكافحة الإمساك:

يعتبر الخيار من الخضروات التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، بخلاف محتواه العالي من المياه المفيدة لصحة المعدة، يتميز أيضًا باحتوائه على نسبة عالية من الألياف اللازمة لتحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، والوقاية من الإمساك والانتفاخ.