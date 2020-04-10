شكرا لبحثكم عن خبر الامن المصري يفرج عن يمنية خالفت قانون حظر التجوال بعد حجز دام 24 ساعة .. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت الشرطة المصرية سراح فتاه يمنية بعد أن احتجزتها الشرطة لمدة 24 ساعة بسبب مخالفتها قانون حظر التجوال الذي مددته الحكومة المصرية .
وقالت مصادر طلابية اليوم الجمعة أن قسم شرطة الدقي في جمهورية مصر العربية أطلق يوم أمس سراح عن فتاه يمنية في الثلاثين من العمر بعد كسرها لقانون الحظر .
واضافت المصادر أن الشرطة أطلقت سراح مهجة نزار فيصل والتي تم احتجازها قبل يومين بعد تمديد الحكومة المصرية من مدة حظر التجوال في مصر بعد أن تعهدت الفتاة بعد تكرار ذلك .
هذا وحذرت المصادر المواطنين اليمنيين بالتقيد بالقوانين والأنظمة حتى لاتطالهم عقوبات الحظر والتي تشمل الاحتجاز وغرامات مالية وغيرها من الإجراءات العقابية الأخرى .
وأقرت الحكومة المصرية قبل يومين تمديد حظر التجول ، بشكل جزئي، أسبوعين إضافيين، في إطار إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من بينها استمرار تعليق حركة الطيران، والغلق الجزئي للعمل في كافة المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، للحد من انتشار الفيروس .
كانت هذه تفاصيل خبر الامن المصري يفرج عن يمنية خالفت قانون حظر التجوال بعد حجز دام 24 ساعة .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.